Британская королева красоты лишилась титула за высказывание о Флойде

https://static.news.ru/photo/c8e09402-c82e-11ea-b1df-fa163e074e61_660.jpg Жасмин Арчер-Джонс Фото: jasminearcherjones/instagram.com

Победительница британского конкурса «Мисс Купальник — 2019/2020» Жасмин Арчер-Джонс, проживающая в настоящее время в американском штате Техас, со скандалом лишилась своего титула. Поводом для этого послужила ей запись в соцсетях о движении Black Lives Matter и афроамериканце Джордже Флойде, гибель которого привела к массовым протестам в США и по всему миру.

Королева красоты отметила, что, согласно статистике, в 2019 году белых безоружных людей погибло больше, чем чёрных. Кроме того, сославшись на видеозапись, Арчер-Джонс указала, что у полицейских было право применить к Флойду все меры задержания и напомнила о наличии у него судимостей. При этом британка попросила не считать её пост дискриминационным, а через некоторое время удалила его вовсе.

Однако организаторы конкурса, которые поддерживают движение Black Lives Matter, успели заметить сообщение и сочли его неприемлемым. Они не только лишили Арчер-Джонс её титула, но и удалили всякое упоминание о ней. Кроме того, от британки потребовали удалить все фото и видео, имеющие отношение к конкурсу, которые были размещены на её странице в Instagram, сообщает «Экспресс газета».

46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб в мае ходе задержания полицейскими в городе Миннеаполисе. Один из стражей порядка наступил ему коленом на шею и продолжал давить на неё, несмотря на жалобы закованного в наручники Флойда, что ему нечем дышать. Инцидент послужил поводом для массовых демонстраций против расизма и полицейского произвола, которые сопровождались столкновениями протестующих с силовиками, погромами и сносом памятников.

Ранее NEWs.ru писал, что президент США Дональд Трамп высказался в поддержку акций протеста против расизма, но призвал проводить их мирно, без вандализма. Он также заявил, что против переписывания или предания забвению отдельных эпизодов истории страны.