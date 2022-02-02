Брифинг Госдепа прервало сообщение об эвакуации

Указание покинуть здание, переданное по внутренней системе громкой связи, прервало брифинг официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса. При этом чиновник не придал значения указанию и продолжил общение с прессой.

В ходе трансляции брифинга было слышно оповещение о необходимости покинуть здание через ближайший выход.

Несмотря на это, журналисты продолжили задавать Неду Прайсу вопросы, а тот — отвечать на них, не сходя с трибуны.

Ранее посольство США повторно призвало своих граждан покинуть Украину. Кроме того, опубликована дорожная карта с перечнем стран для отъезда из восточноевропейского государства.

Ранее Госдепартамент США распорядился начать добровольный отъезд части американского дипломатического персонала из посольства на Украине, а также порекомендовал гражданам США подготовиться к самостоятельному отъезду в случае угрозы со стороны России. Об аналогичных мерах также заявили Великобритания и Австралия.