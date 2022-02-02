Брифинг Госдепа прервало сообщение об эвакуации

Брифинг Госдепа прервало сообщение об эвакуацииБрифинг Госдепа США прервало сообщение об эвакуации из здания
Указание покинуть здание, переданное по внутренней системе громкой связи, прервало брифинг официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса. При этом чиновник не придал значения указанию и продолжил общение с прессой.
В ходе
Несмотря на это, журналисты продолжили задавать Неду Прайсу вопросы, а тот — отвечать на них, не сходя с трибуны.
Ранее посольство США повторно призвало своих граждан покинуть Украину. Кроме того, опубликована дорожная карта с перечнем стран для отъезда из восточноевропейского государства.
Ранее Госдепартамент США распорядился начать добровольный отъезд части американского дипломатического персонала из посольства на Украине, а также порекомендовал гражданам США подготовиться к самостоятельному отъезду в случае угрозы со стороны России. Об аналогичных мерах также заявили Великобритания и Австралия.