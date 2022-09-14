Бремя белого человека: в США впервые подан иск в защиту белого большинства Самая угнетенная часть населения Америки — белые люди — ищет в суде защиты от расовой дискриминации

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Впервые в современной (а может быть, и во всей) истории США там подан судебный иск в защиту прав представителей белого населения. Учитывая, что более полувека подряд белые американцы шаг за шагом сдавали свое влияние в обществе, превращаясь фактически в угнетенное большинство, а политика «обратной дискриминации» официально провозглашала приоритет любых меньшинств, этот иск, сколь он ни локален по существу, выглядит сенсационно. NEWS.ru разбирается, не станет ли это судебное дело первым из лавины исков белых американцев в защиту своих прав.

Иск, поданный в среду в федеральный суд штата Техас, требует защитить трудовые права сотрудников университета A&M в городе Остин, которые, по мнению истцов, нарушаются администрацией этого учебного заведения. Сами по себе подобные иски в США — рутина; но данное дело выделяет из общей массы тот факт, что истцы жалуются на дискриминацию по признаку расы.

Представитель университета Лайлан Копелин признал, что подобный иск явился для его вуза «в высшей степени неожиданным», и сообщил, что ректорат сейчас подыскивает адвокатов, которые будут разбираться с этой «странной жалобой».

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Если бы подобные жалобы происходили от сторонников, скажем, движения BLM («Жизни черных имеют значение»), на него мало кто обратил бы внимание. Данный иск тем и примечателен, что судебной защиты попросили именно белокожие сотрудники университета, которые считают, что ректорат препятствует их карьерному продвижению тем, что лучшие места всегда достаются темнокожим коллегам.

Университет A&M учредил практику замещения вакантных должностей, согласно которой сперва рассматриваются кандидатуры «расово недопредставленных» претендентов, при этом их профессиональные качества имеют второстепенное значение. Кадровые решения принимаются исключительно исходя из внешнего вида сотрудников, — указывает в иске его податель, профессор факультета финансов Ричард Лоури.

Адвокаты Лоури (Lowrey) сейчас будут доказывать в суде, что подобная практика является незаконной и антиконституционной, поскольку представляет собой ничем не прикрытую расовую дискриминацию, формально в США запрещенную. Юристы указывают на то, что сложившаяся явочным порядком практика идет вразрез с целым рядом федеральных законов США (в том числе с 14-й поправкой к конституции), которые прямо запрещают преференции по признаку национальности, расы, цвета кожи, пола, будь то в трудовых, гражданских, судебных или любых прочих спорах.

Для судей и общественности дело Lowrey vs A&M представляет собой невиданный разрыв шаблона, потому что на протяжении поколений понятие «расовая дискриминация» в США трактовалось исключительно в одну сторону: белые по умолчанию считались виноватыми, а «цветные» — жертвами. Как утверждают адвокаты истца, это происходило и происходит потому, что работодатели «убеждены в своей безнаказанности из-за того, что никто и никогда не решался подать на них в суд по подобным основаниям, а власти смотрят на это сквозь пальцы».

Юристы понимают, что убедить суд «разорвать шаблон» может быть делом нелегким, поскольку, как говорят адвокаты истца, практика обратной дискриминации зиждется на «укоренившейся за десятилетия в Соединенных Штатах идеологии так называемого разнообразия, равенства и инклюзивности». В результате чернокожие сотрудники и женщины имеют больше привилегий в зарплате и карьерных перспективах, чем их коллеги белого или азиатского происхождения и мужчины.

Фото: Shutterstock Протесты в США

В университете A&M, как и в большинстве американских учреждений, даже существуют своего рода «спецотделы» (там они именуются Diversity Offices — «отделения по поддержанию разнообразия»). Как следует из названия, задачей таких отделов является следить, чтоб ни одно из существующих меньшинств — будь то этнических, расовых, сексуальных — не оказалось «недопредставленным» в преподавательской среде.

Хотя поданный в Остине иск содержит требования к конкретному университету, американское прецедентное право означает, что решение суда, каким бы оно ни оказалось, будет применимо ко всем университетам США (и, шире, ко всем учреждениям вообще). Истцы убеждены, что если суд поддержит их жалобу, это пойдет на пользу всей системе высшего образования Америки, потому что университеты, как государственные, так и частные, прекратят нанимать «принадлежащих к расовым меньшинствам посредственных преподавателей», а вместо этого откроют двери кандидатам с лучшей профессиональной и академической подготовкой.

Подобный иск был ожидаемым, и он возник бы рано или поздно если не в Техасе, то в каком-то другом месте США, сказал NEWS.ru социолог РАН Виктор Левашов.

Это в каком-то смысле рефлекторная реакция самозащиты от движения BLM, которое быстро эволюционировало из правозащитного в откровенно террористическое, причем при прямой поддержке администрации Джо Байдена, который в своих выступлениях не раз называл экстремистами как раз тех американцев, которые выступают против уличного насилия над теми, кто идеологию подобного «расового равенства» не разделяет. Перед лицом угроз, в том числе с применением оружия, со стороны таких, с позволения сказать, «правозащитников» белое население начинает стихийно обороняться всеми доступными способами. И если сейчас иск Лоури получит огласку, он может поднять лавину аналогичных исков, которые могут заставить власти США пересмотреть свою политику потакания радикалам от меньшинств. Виктор Левашов эксперт Института социально-политических исследований РАН

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Сам Ричард Лоури подчеркивает, что он подает свой иск не только и не столько для защиты своего персонального права, а от имени и в поддержку всех нечернокожих американцев как расовой группы.

Равенство не может быть в пользу какой-то группы населения, иначе это уже не равенство. Гражданские права имеются у всех американцев, независимо от их принадлежности к той или иной расе. Наш иск должен потрясти всю коррумпированную систему высшего образования и доказать, что любые проявления расовой дискриминации будут получать юридический отпор, — заявляет адвокат истца Стивен Миллер.

Иск Лоури к A&M был спровоцирован объявленным накануне нового учебного года решением ректората отдавать предпочтение кандидатам на вакантные места, которые будут иметь «общее с большинством студентов из непривилегированных социальных групп этническое и культурное происхождение». В данном контексте под «непривилегированными группами» подразумеваются именно выходцы из «цветных» семей (куда относятся чернокожие и латиноамериканцы). Для того чтобы привлечь к работе преподавателей с подходящим под это определение бэкграундом, университет выделил $2 млн в фонд зарплаты (но белым профессорам из него не достанется ни цента) и определил ряд вакансий, на которые белых кандидатов принимать запрещено. Ректорат A&M считает, что в результате этнические пропорции среди преподавателей должны совпасть с оными в штате Техас в целом.