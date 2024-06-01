Бразильский ясновидящий посоветовал Трампу следить за здоровьем легких Daily Star: благополучие Трампа может сыграть значительную роль в истории США

Фото: IMAGO/Hoo-me.com/MediaPunch/Global Look Press

Дональд Трамп

Будущее экс-президента США Дональда Трампа «непредсказуемо», и ему следует беспокоиться о «здоровье своих легких», заявил Daily Star бразильский предсказатель Атос Саломе. По его мнению, пребывание Джо Байдена на посту президента США может оказаться недолгим даже в случае его переизбрания, тогда как благополучие Трампа может сыграть значительную роль в истории США в предстоящие годы.

Советую [Трампу] следить за здоровьем своих легких, чтобы предотвратить потенциальные проблемы в будущем, — заявил предсказатель.

Что касается возможного заключения Трампа в тюрьму, Саломе сказал, что такая возможность «все еще под вопросом», но не исключено, что бывший президент сможет избежать тюремного заключения и продолжить свое участие в политической деятельности. Кроме того, по его словам, 2026 год «откроет новую главу» для Дональда Трампа и окажется для него временем «изменений и переосмыслений», а его судьба может стать одной из самых эпичных страниц в истории американской политики.

Ранее сын экс-президента США Дональд Трамп — младший заявил в интервью Такеру Карлсону, что его отца действительно могут посадить в тюрьму. По его словам, решение огласить приговор 11 июля, за четыре дня до съезда Республиканской партии, было принято неслучайно.

Жюри присяжных в Нью-Йорке 30 мая признало экс-президента США Дональда Трампа ответственным за подлог финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Бывшего главу государства признали виновным по всем 34 пунктам обвинения.