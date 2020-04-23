США

Брат сенатора Уоррен умер в США из-за коронавируса

21:31, 23 апреля 2020
Фото: twitter.com/ewarren

Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, которая претендовала на выдвижение кандидатом в президенты Соединённых Штатов от Демократической партии, сообщила 23 апреля, что её старший брат скончался из-за коронавируса.

Старший брат Дон Рид умер от коронавируса во вторник вечером (21 апреля. — NEWS.ru), — заявила политик в Twitter.

Уточняется, что у 86-летнего мужчины диагностировали COVID-19 около трёх недель назад. Он скончался в городе Норман штата Оклахома. В последние часы жизни рядом с ним не было родственников.

Ранее NEWS.ru писал, что после недостаточного количества полученных голосов делегатов по итогам праймериз в США сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен приняла решение выйти из президентской гонки. Об этом СМИ сообщили 5 марта. До проведения голосования Уоррен была фаворитом «левых» либералов. Однако на праймериз преобразовать поддержку указанной части американского общества в голоса ей не удалось. Уоррен не удалось победить ни в одном из 14 штатов во время «супервторника».

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