Брат сенатора Уоррен умер в США из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/a363bc20-8591-11ea-9bb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/ewarren

Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, которая претендовала на выдвижение кандидатом в президенты Соединённых Штатов от Демократической партии, сообщила 23 апреля, что её старший брат скончался из-за коронавируса.

Старший брат Дон Рид умер от коронавируса во вторник вечером (21 апреля. — NEWS.ru), — заявила политик в Twitter.

My oldest brother, Don Reed, died from coronavirus on Tuesday evening. He joined the Air Force at 19 and spent his career in the military, including five and a half years off and on in combat in Vietnam. He was charming and funny, a natural leader. https://t.co/b8m0xKzAmM — Elizabeth Warren (@ewarren) April 23, 2020

Уточняется, что у 86-летнего мужчины диагностировали COVID-19 около трёх недель назад. Он скончался в городе Норман штата Оклахома. В последние часы жизни рядом с ним не было родственников.

Ранее NEWS.ru писал, что после недостаточного количества полученных голосов делегатов по итогам праймериз в США сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен приняла решение выйти из президентской гонки. Об этом СМИ сообщили 5 марта. До проведения голосования Уоррен была фаворитом «левых» либералов. Однако на праймериз преобразовать поддержку указанной части американского общества в голоса ей не удалось. Уоррен не удалось победить ни в одном из 14 штатов во время «супервторника».