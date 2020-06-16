Брат Обамы попытался доказать незаконность его президентства

https://static.news.ru/photo/8ab5513e-afcb-11ea-904c-fa163e074e61_660.jpg Малик Обама Фото: twitter.com/obamamalik

Малик Обама, брат бывшего президента Соединённых Штатов Барака Обамы, опубликовал его свидетельство о рождении. Согласно документу, политик родился в Кении.

Факт рождения на территории другого государства лишает человека права занимать должность президента США. Публикацию свидетельства в Twitter Малик объяснил тем, что его брат скуп и «отвернулся от него».

Брат Барака Обамы ранее делал высказывания, поддерживающие республиканскую партию. Это нравится действующему главе государства Дональду Трампу, который часто репостил его твиты.

Трамп неоднократно говорил, что его предшественник родился в Кении. Он требовал, чтобы Обама показал своё свидетельство о рождении. Позднее штат Гавайи размести в Сети документ, подтверждающий, что политик родился на территории США.

Однако также в Интернете ранее появлялась фотография, которую опубликовал Малик Обама. В нём уже находили множество ошибок и подделок. Так, документ якобы выдан в Республике Кения, однако на указанную в нём дату остаётся два года до объявления независимости государства и пять лет до создания республики. Кроме того, там указаны ложные данные отца Обамы. При этом само свидетельство — копия аналогичного документа гражданина Австралии, в которой просто поменяли некоторые данные.

Ранее, как писал NEWS.ru, экс-президент США Барак Обама обрушился с критикой на действующую американскую администрацию. Он заявил, что руководство страны не отдаёт себе никакого отчёта в последствиях своих действий, что продемонстрировала пандемия коронавируса.

До вспышки коронавирусной инфекции Барак Обама никогда не критиковал действующего главу государства. 10 мая он впервые нелестно высказался о действиях Трампа, назвав борьбу с коронавирусом «абсолютно хаотичным бедствием». Журналисты CNN сообщили, что Обама якобы выразился так во время телефонного разговора с некоторыми бывшими сотрудниками Белого дома.