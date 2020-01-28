https://static.news.ru/photo/9ec14a4a-41ce-11ea-b6d5-fa163e074e61_660.jpg Джелани Марадж и Ники Минаж Фото: nickiminaj/instagram.com

Американский суд признал виновным в изнасилованиях Джелани Мараджа, брата известной рэп-исполнительницы Ники Минаж. Следствие установило, что он издевался над своей 11-летней падчерицей.

Пострадавшая девочка рассказала, что родственник насиловал её, когда жил в одном доме с её матерью. Она подчеркнула, что после случившегося думала о самоубийстве.

На суде брат Ники Минаж не признал свою вину, однако извинился за причинённую боль и попросил о помиловании. Марадж объяснил, что раньше у него были проблемы с алкоголем. Суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Минаж не присутствовала на судебном заседании, однако её брат зачитал письмо от 2016 года. В нём певица просит суд о снисхождении, называя Мараджа «самым терпеливым, нежным, искренним и самоотверженным человеком», сообщает Page Six.

Как писал NEWS.ru, в октябре 2019 года Ники Минаж вышла замуж за 41-летнего Кеннетта Петти. Её избранник имеет тюремный срок за изнасилование, а также семь лет находился в тюрьме за непреднамеренное убийство, однако Минаж не беспокоит такое прошлое возлюбленного.