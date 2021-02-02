Брат американского рэпера провёл треш-стрим у трупа своей невесты

Треш-стрим на фоне трупов своей девушки и 15-летнего подростка устроил 29-летний американец Раймонд Вебер, известный как Зино.
Он восемь часов вёл прямой эфир, пока полиция пыталась уговорить его сдаться. В итоге мужчину арестовали. Ему предъявлены обвинения в убийстве обеих девушек.
На видео, снятом в его доме в Калифорнии (США), он размахивает огнестрельным оружием, целится в камеру и периодически трогает трупы, обвиняя их в том, что они его подставили. Он заявил, что его родной брат — рэпер Уззи Маркус — хочет, чтобы его убили.
Как
Полиция повсюду. Это будет последний раз, когда вы меня видите. В любую минуту они вышибут эту дверь. Они все снаружи, — кричал в камеру Раймонд Вебер.
В итоге полицейские всё-таки обезвредили мужчину. Тело его 26-летней невесты Саванны Рей Тебердж было опознано, у неё остался маленький сын. Второй жертвой стала 15-летняя девочка, личность которой ещё не установлена.
Ранее NEWS.ru писал про другую нашумевшую историю. Блогер Станислав Решетников, также известный под ником Reeflay, также устроит стрим на фоне погибшей подруги. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.