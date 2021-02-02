Брат американского рэпера провёл треш-стрим у трупа своей невесты

https://static.news.ru/photo/1db3b79c-65b0-11eb-93f3-96000091f725_660.jpg Фото: instagram

Треш-стрим на фоне трупов своей девушки и 15-летнего подростка устроил 29-летний американец Раймонд Вебер, известный как Зино.

Он восемь часов вёл прямой эфир, пока полиция пыталась уговорить его сдаться. В итоге мужчину арестовали. Ему предъявлены обвинения в убийстве обеих девушек.

На видео, снятом в его доме в Калифорнии (США), он размахивает огнестрельным оружием, целится в камеру и периодически трогает трупы, обвиняя их в том, что они его подставили. Он заявил, что его родной брат — рэпер Уззи Маркус — хочет, чтобы его убили.

Как пишет Life, один из пользователей, случайно увидевший трансляцию в Instagram, вызвал полицию.

Полиция повсюду. Это будет последний раз, когда вы меня видите. В любую минуту они вышибут эту дверь. Они все снаружи, — кричал в камеру Раймонд Вебер.

В итоге полицейские всё-таки обезвредили мужчину. Тело его 26-летней невесты Саванны Рей Тебердж было опознано, у неё остался маленький сын. Второй жертвой стала 15-летняя девочка, личность которой ещё не установлена.

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