«Боже! Скорая помощь!»: роскошный кортеж Байдена ошеломил жителей Киауа Жители Киауа впечатлились кортежем приехавшего с семьёй на отдых Байдена

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В сети распространяется видео с роскошным кортежем американского президента Джо Байдена, который с женой, сыном, невесткой и внуком приехал в отпуск на остров Киауа (штат Южная Каролина). Местных жителей впечатлил грандиозный кортеж президента, который доставил его к вилле. Кадры опубликовал Telegram-канал «Пул № 3»

На кадрах видно, как по дороге мчатся больше десятка машин с мигалками, за которыми ещё следуют два десятка мотоциклистов. На заднем плане слышны возгласы местных жителей, которые ошеломлены не только масштабом котрежа для пяти человек, но и тем, что в его составе едет скорая.

«О Боже! Скорая помощь! Да, с ними машина „скорой“, она всегда с такой надписью», «На всякий случай!», «Господи Боже. Как же их много. О Боже!», " Ну, что ж, хорошо, что я это видела", восклицают снимающие торжественный проезд президента люди.

Джо Байден на острове собирается провести семидневный отпуск. Расположенный в Атлантическом океане Киауа славится частными пляжами и полямя для гольфа. Семья американского президента остановилась в доме рядом с одним из таких полей.

Ранее сообщалось, что жителей острова в связи с приездом Байдена предупредили о введении усиленных мер безопасности и возможных заторах на дорогах.