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Житель американского штата Аризона принял лекарство против малярии и вскоре умер. Пожилой мужчина и его жена выпили хлорохин, который является составной частью средств для чистки аквариумов, и уже через полчаса почувствовали себя плохо.

Супругов доставили в госпиталь, спасти американца врачам не удалось. Женщина находится в критическом состоянии, уточняется в пресс-релизе некоммерческой организации Banner Health. Она рассказала NBC News, что смотрела брифинги президента США Дональда Трампа, который говорил о том, что препарат плаквенил (гидроксихлорохин) может помочь в борьбе с COVID-19.

Мы боялись заразиться коронавирусом, — пояснила американка.

Она вспомнила, что использовала похожий препарат для лечения своих парчовых карпов. Супруги решили смешать вещество с жидкостью и выпить, чтобы избежать инфекции. После этого у женщины началась рвота, а у её мужа — проблемы с дыханием.

Директор американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи и глава Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов Стивен Хан уверены, что применять плаквенил против COVID-19 нельзя. Трамп настаивает на своём мнении, несмотря на критику препарата специалистами. Глава Белого дома утверждает, что у него хорошее «предчувствие» по поводу этого лекарства, писал NEWS.ru.