США отправят Украине робопса-сапера от Boston Dynamics

Фото: Shutterstock

Робопес Spot от фирмы Boston Dynamics

Армия США предоставит Киеву одну из двух своих собак-роботов Spot от фирмы Boston Dynamics для помощи в обезвреживании мин и других боеприпасов на территории Украины, пишет American Journal со ссылкой на источники, знакомые со сделкой. По данным издания, Spot в ходе пробных тестов уже зарекомендовал себя как эффективный помощник в разминировании.

Spot может помочь перетащить неразорвавшиеся боеприпасы в безопасное место, что позволит им безопасно взорваться вдали от гражданских лиц, — сообщается в публикации.

Ранее робопса Boston Dynamics «уволили» из полиции Нью-Йорка. Правоохранители приняли решение расторгнуть договор на аренду робота-собаки Digidog после того, как его использование вызвало критику в социальных сетях. Пользователи выразили опасение по поводу милитаризации силовиков и символа полицейской агрессии. Кроме того, утверждается, что «пес» напугал свидетелей.

Накануне обозреватели газеты The Economic Times написали, что украинские военные несут материальные потери по части западного оружия из-за недостатка опыта в обращении с этим вооружением. Автор материала указывает на то, что в рядах ВСУ очень мало тех, кто в действительности умеет обращаться с этим оружием и по этой причине оно очень часто попадает в руки к российским военным.