«Борется за внимание»: на Западе раскусили тайный план Зеленского FT: Зеленский делает вид, что не борется за внимание Запада на фоне Израиля

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Президент Украины Владимир Зеленский старается действовать аккуратно в связи с обострением палестино-израильского конфликта, заявил обозреватель Financial Times Кристофер Миллер. По его мнению, во время визита в штаб-квартиру НАТО киевский политик пытался выглядеть не слишком заинтересованным в поддержке.

Зеленский действовал осторожно, стараясь не выглядеть так, словно он борется за внимание, — пояснил журналист.

По словам Миллера, когда Зеленский приехал в Брюссель, то обнаружил, что никто не обсуждает военную операцию на Украине. Вместо этого на повестке дня был конфликт на Ближнем Востоке. Это демонстрирует всеобщую «усталость мира» от проблем Киева и вынуждает Зеленского вести себя сдержанно, заключил обозреватель.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что Киев может бездумно наносить по России удары американскими ракетами ATACMS. Этот факт нужно принимать во внимание при выстраивании российской противовоздушной обороны, подчеркнул Гагин, поскольку «режим Зеленского — как обезьяна с гранатой». Несмотря на то, что Киев получил небольшую партию этих ракет, он наверняка будет использовать ее «на полную», резюмировал советник главы ДНР.