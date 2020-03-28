https://static.news.ru/photo/63a65bfc-70b9-11ea-87cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Sachs/Cnp/Global Look Press

Правозащитник и борец с расовой дискриминацией в США Джозеф Лоуэри умер в возрасте 98 лет.

Он был известным деятелем движения за гражданские права афроамериканцев на территории Соединённых Штатов. В 1957 году Лоуэри совместно с Мартином Лютером Кингом-младшим основал Конференцию южного христианского руководства. С 1977-го по 1997-й занимал пост президента данной организации, передаёт CNN.

Ранее NEWS.ru писал, что американский актёр Марк Блум умер на 69-м году жизни. Заражение коронавирусом нового типа дало обширное осложнение на лёгкие, кровеносную систему, что и привело к смерти. Он известен российскому зрителю по фильмам «Крокодил Данди» и «Отчаянно ищу Сьюзен», сериалам «C.S.I.: Майами» и «Клан Сопрано».