Болтон объяснил, какая Россия нужна США Экс-советник Белого дома Болтон: США нужна такая Россия, которая могла бы войти в НАТО

Фото: Ron Sachs, via imago-images.de/Global Look Press

Джон Болтон

США нужна такая Россия, которая могла бы войти в состав НАТО, заявил в статье для издания 19FortyFive экс-советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Он предложил помогать российским диссидентам, которые, по его мнению, могли бы убедить людей организовать смену правящего режима, а затем переписать Конституцию РФ. При этом он отметил, что тайная смена правительства может оказаться невозможной, допустив оказание помощи России со стороны Китая.

Очевидная стратегическая цель Вашингтона — близкая к Западу Россия, подходящий кандидат в НАТО, на что мы и надеялись после распада Советского Союза, — написал политик.

Ранее Болтон отмечал, что у Киева могут возникнуть большие проблемы во время российской спецоперации из-за нерешительности президента США Джо Байдена. По его мнению, американский лидер неоднократно проявлял слабость при взаимоотношениях с Россией и Китаем. Тем самым он подорвал авторитет США и навлек на страну новые угрозы и вызовы.

Болтон также заявил, что у хозяина Белого дома и его окружения наблюдается склонность отступать под давлением. Подобное поведение «обнадеживает противников и вызывает тревогу у друзей США», резюмировал Болтон.