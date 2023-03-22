Болтон рассказал, чего на самом деле надо бояться Западу Болтон: настоящей проблемой для Запада становится союз России и КНР

Фото: Vladimir Putin/Twitter.com/Global Look Press

Джон Болтон

Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что настоящую проблему для Запада представляют союзнические отношения между Москвой и Пекином. Она имеет место вне зависимости от конфликта на Украине, подчеркнул политик в беседе с британским изданием Telegraph.

Россия и Китай говорят, что это союз без границ, я думаю, это серьезно. В этом состоит настоящая проблема вне зависимости от того, что произойдет на Украине <...>. Я думаю, образуется ось Россия — Китай, к которой примкнут Иран и Северная Корея. Посмотрите на карту, посмотрите на географию. Мы должны воспринимать это серьезно, — сказал Болтон.

По его мнению, из-за визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в западных странах задумаются о безопасности «в глобальном плане». Что касается конфликта на Украине, то он остается для Вашингтона «жизненно важным интересом», считает Болтон.

Ранее Джон Болтон заявил, что американский президент Джо Байден увеличил расходы на оборону страны, однако эта сумма оказалась ниже инфляции. По его словам, американцев ждут серьезные последствия, если не будут приняты соответствующие меры. Он напомнил, что американская администрация выделила на оборону США $850 млрд.