Болтон прокомментировал дело Трампа словами Берии Экс-помощник главы США Болтон прокомментировал дело Трампа приписываемыми Берии словами

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Джон Болтон

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал обвинения в адрес экс-президента страны ДональдаТрампа словами, которые якобы использовал руководитель НКВД СССР Лаврентий Берия. Болтона цитирует агентство ТАСС.

Я сначала подумал о Лаврентии Берии, который был главой НКВД. Он как-то сказал Сталину: «Был бы человек, а статья найдется», — сказал бывший американский чиновник.

Он также предположил, что иск против Трампа потерпит неудачу, поскольку обвинения оказались «даже слабее», чем он думал. Болтон убежден, что бывшего президента США быстро оправдают.

По словам Болтона, для признания вины Трампа необходимо доказать, что он действительно пытался скрывать нарушения в ходе избирательной кампании 2016 года, а сделать это практически невозможно.

Дональду Трампу во вторник, 4 апреля. были предъявлены обвинения по 34 пунктам фальсификации финансовой отчетности компании Thrump Organization. Данное нарушение не предполагает тюремного заключения, однако оно ужесточается, если фальсификации делаются для сокрытия другого преступления. Как полагает прокуратура, таким образом Трамп пытался скрыть правонарушения, допущенные в ходе президентской кампании 2016 года.