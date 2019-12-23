https://static.news.ru/photo/b51b19b2-2606-11ea-9406-fa163e074e61_660.jpg Джон Болтон Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал правительство США обратить внимание на реальную угрозу Северной Кореи для страны и применить к КНДР жёсткий подход. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Twitter Джона Болтона.

Мы говорим, что для Северной Кореи неприемлемо приобретать ядерное оружие, но на данный момент это, скорее, риторический вопрос, чем реальная политика. Риск для вооружённых сил США и наших союзников неизбежен, и требуется более эффективная политика, прежде чем у Северной Кореи появятся технологии, угрожающие американской родине, — заявил Джон Болтон на своей странице в Twitter.

We say that it's unacceptable for North Korea to obtain nuclear weapons, but that's more rhetorical than a real policy at this point. The risk to US forces & our allies is imminent & more effective policy is required before NK has the technology to threaten the American homeland. — John Bolton (@AmbJohnBolton) December 23, 2019

Джон Болтон был освобождён от должности советника президента США по национальной безопасности в начале осени 2019 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Джон Болтон заявил, что Белый дом заблокировал его личный аккаунт в Twitter.