Джон Болтон Джон Болтон Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал правительство США обратить внимание на реальную угрозу Северной Кореи для страны и применить к КНДР жёсткий подход. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Twitter Джона Болтона.

Мы говорим, что для Северной Кореи неприемлемо приобретать ядерное оружие, но на данный момент это, скорее, риторический вопрос, чем реальная политика. Риск для вооружённых сил США и наших союзников неизбежен, и требуется более эффективная политика, прежде чем у Северной Кореи появятся технологии, угрожающие американской родине, — заявил Джон Болтон на своей странице в Twitter.

Джон Болтон был освобождён от должности советника президента США по национальной безопасности в начале осени 2019 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Джон Болтон заявил, что Белый дом заблокировал его личный аккаунт в Twitter.

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