Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал правительство США обратить внимание на реальную угрозу Северной Кореи для страны и применить к КНДР жёсткий подход. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Twitter Джона Болтона.
Мы говорим, что для Северной Кореи неприемлемо приобретать ядерное оружие, но на данный момент это, скорее, риторический вопрос, чем реальная политика. Риск для вооружённых сил США и наших союзников неизбежен, и требуется более эффективная политика, прежде чем у Северной Кореи появятся технологии, угрожающие американской родине, — заявил Джон Болтон на своей странице в Twitter.
We say that it's unacceptable for North Korea to obtain nuclear weapons, but that's more rhetorical than a real policy at this point. The risk to US forces & our allies is imminent & more effective policy is required before NK has the technology to threaten the American homeland.