https://static.news.ru/photo/9b530aea-b32d-11e9-965b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Edelman/CNP/AdMedia

Помощник президента Америки по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США выходят из ДРСМД в пятницу 2 августа.

Заявление о прекращении российско-американского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности он сделал во время выступления на студенческой конференции фонда «Молодая Америка», передаёт ТАСС .

Как писал News.ru ранее, российский полковник в отставке Виктор Мураховский дал интервью американскому изданию The National Interest, в котором оценил вероятность движения РФ и США к ядерной войне. Он считает, что новой гонки вооружений не будет, так как это экономически невыгодно. Однако страны будут создавать и финансировать новые типы оружий, которые не будут попадать под такие договоры, как ДРСМД и СНВ-3