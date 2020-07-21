Болтон о противостоянии Трампа и Путина: «Это не будет честной борьбой»

https://static.news.ru/photo/d85f117c-cb23-11ea-8df0-fa163e074e61_660.jpg Джон Болтон Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон считает, что Дональд Трамп проигрывает в противостоянии российскому лидеру Владимиру Путину по многим показателям. По его словам, «это не будет честной борьбой».

Об этом Болтон заявил в интервью журналисту американского телеканала WPTV в понедельник, 20 июля, сообщает «Царьград».

Если усадить кого-то подобного ему (Владимиру Путину. — NEWS.ru) за стол с одной стороны, а с другой стороны Дональда Трампа, сравнительно плохо осведомлённого, мало учившего историю, не имеющего чёткого представления о том, как он хочет вести разговор, то это не будет честной борьбой, — сказал экс-советник.

Болтон также подчеркнул, что Путин тщательнее готовится к встречам, и отметил его информированность. Это и является причиной, почему Трампу не удаётся вести диалог на равных.

Как ранее писал NEWS.ru, бывший вице-президент Соединённых Штатов Америки (2009–2017) и наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на президентских выборах Джо Байден оказался популярней на 15% нынешнего руководителя государства Дональда Трампа (республиканец).