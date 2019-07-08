https://static.news.ru/photo/1a02c0c0-a1c1-11e9-a187-fa163e074e61_1024.jpg Джон Болтон Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Помощник президента США по национальной безопасности США Джон Болтон назвал состоявшиеся в июне переговоры со своим израильским коллегой Меиром Бен-Шаббатом и секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым историческими.

Я участвовал в исторической трёхсторонней встрече между Россией и США, которую принимал Израиль в Иерусалиме, — цитирует Болтона RT .

Представители стран на встрече обсуждали вопрос урегулирования конфликта в Сирии и ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее News.ru писал, что на встрече РФ, США и Израиля в Иерусалиме секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев призвал отменить санкции против компаний, которые работают в Сирии.