Отправленный в отставку помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сдерживал Дональда Трампа от более жёсткой линии в отношении Кубы и Венесуэлы. Об этом сообщил сам глава белого дома.
На самом деле мои взгляды по Венесуэле и особенно по Кубе были намного более жёсткими, чем у Джона Болтона. Он сдерживал меня, — написал Трамп в
Как писал News.ru, ранее президент США заявлял, что Болтон был уволен из-за того, что совершал серьёзные ошибки и не мог прийти к взаимопониманию с важными людьми в администрации.