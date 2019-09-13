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Администрация главы США Дональда Трампа обсуждала договор между Вашингтоном и Пекином, который бы перенёс или даже отменил ряд пошлин на китайские товары. Условием соглашения предлагались обязательства по интеллектуальной собственности и сельскохозяйственные закупки со стороны Поднебесной.

Советники лидера дискутировали по поводу документа во время подготовки к двум раундам переговоров с коллегами из Азии, передаёт агентство Bloomberg. В сентябре 2019 года Трамп сообщил, что США пошли навстречу...