На процессе по импичменту президента США Дональда Трампа в сенате могут появиться неожиданные свидетельские показаниями. Бывший советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон в готовящейся к выпуску книге подтвердил, что Трамп угрожал Украине отозвать многомиллионный пакет военной помощи, если она не откроет расследование против его политического соперника Джо Байдена. Теперь противники Трампа хотят, чтобы он повторил эти показания в сенате, ведь они входят в противоречие с линией защиты президента.

Джон Болтон покинул свой пост в сентябре на фоне противоречий с президентом. Как утверждается в рукописи его книги, одной из спорных тем во время его работы в Белом доме была военная помощь Украине. В августе прошлого года перед Вашингтоном замаячил дедлайн по передаче Киеву $391 млн. За немедленный трансфер пакета выступали Джон Болтон, госсекретарь Майк Помпео и министр обороны Майк Эспер, но Трамп это делать отказывался, напирая на то, что Киев не сотрудничает с ним по делу Джо Байдена и его сына Хантера.

Украина в итоге получила военную помощь от США, но свидетельства Болтона разбивают главную линию защиты президента в суде по импичменту в сенате. Адвокаты главы государства утверждают, что задержка денежного трансфера не была связана с июльским звонком Трампа украинскому президенту Владимиру Зеленскому и его просьбой разобраться с деятельностью семьи Байденов на Украине. Болтон подчёркивает, что связь между этими событиями была.

Дональд Трамп и Джон Болтон Andrew Harrer/Consolidated News Photos/Global Look Press

Выдержки из ещё неопубликованной книги Болтона были обнародованы газетой The New York Times. Естественно, обвинители президента в сенате немедленно призвали его дать свидетельские показания перед верхней палатой конгресса. Демократы уже исчерпали отведённое им время на вступительное слово в сенатском суде, и, судя по всему, не сильно впечатлили им американскую публику. Слова Болтона, который в своё время входил в число ближайших советников хозяина Белого дома, потенциально могут пошатнуть его позиции в глазах избирателей, хотя исход импичмента по-прежнему предсказуем: Трамп будет оправдан.

Суд в сенате обязан докопаться до правды, и господин Болтон располагает ключевой информацией, — сказано в совместном заявлении команды обвинителей в деле об импичменте. — Нет никаких причин ждать публикации книги, в то время как информация, которую он может предоставить, критична для решения вопроса, стоящего перед сенаторами — признать ли президента виновным в нарушениях, достаточных для импичмента.

Болтон и сам не против примерить на себя роль свидетеля, сообщают источники The New York Times. Он опасается, что отказ давать показания общество расценит как попытку подогреть интерес к грядущей книге. Сама рукопись в данный момент проходит проверку в Белом доме на предмет содержания в ней секретной информации. Адвокаты Болтона подозревают, что именно оттуда содержание книги попало журналистам. Если это действительно так, этот факт служит очередным подтверждением существования «сопротивления» Трампу в Белом доме, ведь откровения Болтона могут сильно повредить его позициям в суде.

Я никогда не говорил Джону Болтону, что помощь Украине связана с расследованиями против демократов, включая Байдена, — ответил Трамп на публикацию The New York Times. — На самом деле он никогда не жаловался по этому поводу, когда его пребывание на посту подходило к концу. Джон Болтон говорит это, чтобы продать свою книгу.

В начале суда над президентом в сенате его члены большинством голосов приняли резолюцию о процедуре импичмента, которая не подразумевала вызова свидетелей. Однако после заслушивания вступительного слова обеих сторон, которое должно завершиться в пятницу, 31 января, сенаторы могут ещё раз вынести на голосование вопрос присутствия свидетелей. Чтобы добиться присутствия Болтона на суде, демократам нужно переманить на свою сторону всего четырёх республиканцев, так как этот вопрос решается простым большинством голосов (для импичмента нужно две трети голосов). Но трамповская администрация выступает резко против вызова Болтона в качестве свидетеля.

Проблема с Джоном (Болтоном — NEWS.ru) — это проблема национальной безопасности, — поделился Трамп с журналистами в Давосе. — Он знает некоторые мои мысли. Он знает, что я думаю о мировых лидерах. Что случится, если он раскроет мои мысли о каком-либо мировом лидере, и они будут не очень позитивными? Это очень усложнит мою работу.

Минувшие выходные также были отмечены обнародованием ещё одного компромата на президента. В распоряжение журналистов попала видеозапись, запечатлевшая встречу Трампа с бизнесменами украинского происхождения Львом Парнасом и Игорем Фруманом. Съемка запечатлела: в ответ на слова предпринимателей о том, что тогдашний посол США на Украине Мария Йованович не поддерживает президента, Трамп призвал немедленно от неё избавиться. Позже Йованович действительно была отправлена в отставку и выступила в качестве одного из главных свидетелей по импичменту в палате представителей.