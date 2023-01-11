Болсонару заявил, что скоро вернется в Бразилию

Фото: Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жаир Болсонару

Бывший бразильский президент Жаир Болсонару, который с конца декабря 2022 года находится в США, заявил в эфире телеканала CNN Brasil, что планирует вернуться в Бразилию в ближайшее время. По его словам, это связано с большей компетентностью бразильских врачей.

Я приехал в США и собирался пробыть здесь до конца января, но я намерен ускорить свое возвращение. Дело в том, что в Бразилии врачам лучше знакома моя проблема с кишечной непроходимостью, вызванной ножевым ранением [в начале сентября 2018 года], — сказал он.

Болсонару отметил, что это его третья госпитализация из-за данной проблемы со здоровьем. Ранее он вопреки советам врачей покинул больницу в США, куда поступил 10 января с жалобами на боли в брюшной полости.

Экс-президент Бразилии отправился в США в конце 2022 года, не делая участвовать в церемонии инаугурации своего конкурента, нового главы государства Луиса Инасиу Лула да Силвы. Последний официально вступил в должность президента Бразилии 1 января 2023 года. 8 января сторонники Болсонару, не согласные с итогами выборов, устроили беспорядки в столице страны, захватив президентскую резиденцию, здания парламента и Верховного суда. Некоторое время спустя полиция освободила здания от протестующих, задержав более 400 человек.

Болсонару испытывает проблемы со здоровьем с 2018 года, когда на него было совершено покушение. Во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс, почти за месяц до выборов, политик получил ножевое ранение, в результате которого оказалась повреждена брыжеечная артерия, обеспечивающая кровоснабжение кишечника. После этого Болсонару перенес целую серию операций.