Болсонару госпитализировали в США Globo: экс-президента Бразилии Болсонару госпитализировали с болями в животе

Фото: Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жаир Болсонару

Экс-президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали в больницу неотложной помощи в городе Селебрейшн, штат Флорида США, сообщает Globo. По данным портала, политик пожаловался на сильные боли в животе. В 2018 году Болсонару перенес ножевое ранение.

Жаира Болсонару только что госпитализировали в AdventHealth Celebration, больницу на 220 коек недалеко от Орландо, штат Флорида. Он утверждает, что у него сильные боли в животе, — сказано в сообщении.

Лула Да Силва официально вступил в должность президента Бразилии 1 января 2023 года. 8 января сторонники Болсонару, не согласные с итогами выборов, устроили беспорядки в столице страны, захватив президентскую резиденцию, здания парламента и Верховного суда. Некоторое время спустя полиция освободила здания от протестующих, задержав более 400 человек.

После этого представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министерство решительно осуждает действия радикально настроенных представителей оппозиции в Бразилии, которые устроили погромы в столице страны после вступления Лулы да Силвы в должность президента. Она подчеркнула важность сохранения внутриполитической стабильности в Бразилии, являющейся стратегическим партнером России.