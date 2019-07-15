Примерно 80% граждан Соединённых Штатов, имеющих аккаунт в социальной сети Twitter, не подписаны на страницу президента Дональда Трампа. Следят за главой государства приблизительно 20% жителей страны.
Среди фолловеров политика только 54% поддерживают его курс, свидетельствуют данные исследования, проведённого
На бывшего американского лидера Барака Обаму подписались больше граждан: 26% из них читают экс-лидера США.
Наиболее активные подписчики Трампа являются сторонниками Республиканской партии: среди них фолловят действующего президента 31% пользователей Twitter. В то же время среди граждан, разделяющих политику Демократов, таких только 13%.
Опрос был проведён среди 2,3 тысяч американцев старше 18 лет.
Ранее News.ru писал, что Трамп, оправдываясь за свои посты в Twitter против новых конгрессменов, в которых многие увидели белый расизм, заявил, что недовольным происходящим в стране стоит просто покинуть её.