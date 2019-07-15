https://static.news.ru/photo/6c7dd172-a73f-11e9-aaca-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Примерно 80% граждан Соединённых Штатов, имеющих аккаунт в социальной сети Twitter, не подписаны на страницу президента Дональда Трампа. Следят за главой государства приблизительно 20% жителей страны.

Среди фолловеров политика только 54% поддерживают его курс, свидетельствуют данные исследования, проведённого Pew Research Center .

На бывшего американского лидера Барака Обаму подписались больше граждан: 26% из них читают экс-лидера США.

Наиболее активные подписчики Трампа являются сторонниками Республиканской партии: среди них фолловят действующего президента 31% пользователей Twitter. В то же время среди граждан, разделяющих политику Демократов, таких только 13%.

Опрос был проведён среди 2,3 тысяч американцев старше 18 лет.

Ранее News.ru писал, что Трамп, оправдываясь за свои посты в Twitter против новых конгрессменов, в которых многие увидели белый расизм, заявил, что недовольным происходящим в стране стоит просто покинуть её.