https://static.news.ru/photo/e8acaa82-dfb8-11e9-b057-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erik McGregor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Опрос, проведённый специалистами Квиннипэкского университета, показал, что большинство жителей Соединённых Штатов выступают против импичмента президента страны Дональда Трампа после скандала с телефонным разговором с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Около 57% опрошенных заявили, что не поддержали бы отстранение американского лидера от должности, и лишь 37% респондентов выступили за процедуру. Исследование проводилось с 19 по 23 сентября среди почти 1,4 тысячи человек, передаёт The Hill .

Ранее News.ru писал, что Белый дом представил стенограмму разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Эта беседа ещё до публикации стала поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении главы государства.

Стенограмма поместилась на пяти страницах. Как следует из документа, в ходе беседы Зеленский пообещал Трампу, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена. Украинский лидер заверил коллегу, что все расследования будут проведены «открыто и откровенно».