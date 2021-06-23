Большинство американцев уверены в лабораторном происхождении COVID-19

Большинство граждан США придерживаются версии о лабораторном происхождении COVID-19. Такие результаты показал опрос, проведённый телеканалом Fox News.

Согласно результатам опроса, за лабораторную версию происхождения коронавируса высказываются 60% респондентов. Участники опроса полагают, что вирус был создан китайскими учёными и каким-то образом просочился из лаборатории. При этом 31% участников опроса убеждены в естественном происхождении коронавируса.

Президент Джо Байден по итогам саммита G7 заявил, что так и не пришёл к окончательном выводу относительно происхождения вируса.

Ранее сообщалось, что исследование образцов крови, которое провели в США, показало, что первые американцы заразились коронавирусом в декабре 2019 года.

Выводы сделаны по результатам работы учёных, которые изучили более 24 тысяч образцов крови, предоставленных американцами из 50 штатов в период с 2 января по 18 марта 2020 года. Оказалось, что некоторые граждане США уже в январе имели антитела. Причём они жили в штатах, в которых тогда официально ещё не фиксировались случаи заражения.

В начале июня текущего года доктор Стивен Куэй и профессор физики Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер заявили, что SARS-CoV-2 обладает генетическим следом, которого нет у естественного коронавируса. По словам учёных из США, последовательность геномов комбинации CGG-CGG указывает, что её вставили в COVID в лаборатории.