Большинство американцев уверены, что власти скрывают правду об НЛО

Правительство США располагает большим количеством информации о неопознанных летающих объектах (НЛО) и неопознанных воздушных явлениях, чем они предоставляют общественности в настоящее время. Так полагают около 70% американцев. Данные соцопроса, проведённого совместно с Исследовательской службой Харриса, приводит газета The Hill.

По данным издания, подобной точки зрения придерживаются 75% американцев в возрасте от 18 до 34 лет и 64% американцев возрасте от 35 до 49 лет.

В пятницу, 25 июня, власти США обнародовали доклад, в котором говорится, что разведслужбы страны в настоящее время не могут точно объяснить природу происхождения НЛО, виденных американскими военными. Доклад основан на информации о 144 инцидентах, произошедших с ноября 2004 года по март 2021 года.

В документе отмечается, что неопознанные воздушные явления представляют собой проблему в области безопасности полётов и могут быть вызовом для национальной безопасности США. Обеспокоенность в основном состоит в том, что лётчики имеют дело со всё более загруженным воздушным пространством.

По мнению авторов доклада, существует пять типов неопознанных воздушных явлений: воздушные помехи, природные атмосферные явления, секретные американские разработки, «системы иностранных противников». К пятой категории авторы отнесли все «другие» потенциальные варианты.

Уфолог Юрий Сенькин в интервью NEWS.ru предположил, что публикация рассекреченной версии доклада спецслужб США об НЛО — это попытка получить финансирование для других проектов, которые официально не входят в программы Министерства обороны.