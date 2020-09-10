Большинство американцев планируют участвовать в выборах президента

https://static.news.ru/photo/9035e576-f38f-11ea-937f-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. National Guard/Global Look Press

78% граждан США планируют участвовать во всеобщих выборах, которые назначены на 3 ноября. В ходе голосования будут избраны президент, вице-президент, 13 губернаторов штатов, 35 сенаторов и все члены палаты представителей конгресса.

Ещё 7% допустили возможность прийти на выборы, а 15% сомневаются в своём участии. Такие данные были получены в ходе опроса, проведённого Университетом Мэриленда и газетой The Washington Post.

49% респондентов планируют лично посетить участки и отдать голос, 33% избирателей хотят воспользоваться голосованием по почте, 16% — досрочным голосованием, ещё примерно 2% участников опроса не определились с формой голосования. 39% американцев ранее голосовали по почте.

41% опрошенных уверены, что голоса будут подсчитаны правильно, 39% немного сомневаются в этом, 19% серьёзно сомневаются, а 1% не определились с ответом.

Опрос был проведён с 24 по 31 августа среди 1672 респондентов.

Избиратели испытывают двойственные опасения — по поводу угрозы заражения коронавирусом и по поводу того, что их бюллетень может быть не учтён, — отметили в газете.

Там добавили, что рост числа голосующих досрочно избирателей может стать испытанием для систем голосования, так как многие из них плохо приспособлены для обработки огромного количества бюллетеней.

Возникнет масса проблем. У меня нет твёрдой уверенности в том, что всё пройдёт гладко. Вопросы, касающиеся числа бюллетеней, отправленных по почте, а также людей, которые не знают правил голосования и запросят бюллетень слишком поздно, будут возникать всё чаще, — заявил политолог и профессор Университета Мэриленда Майкл Хэнмер.

Ранее Республиканская партия Соединённых Штатов официально выдвинула действующего президента страны Дональда Трампа в качестве кандидата на ближайшие выборы главы государства.

Также сообщалось, что бывший вице-президент США Джо Байден официально утверждён кандидатом в президенты страны от Демократической партии. Такое решение было принято на национальном съезде партии, прошедшем в Висконсине 18 августа в онлайн-формате в связи с пандемией. Партийные делегации от штатов и территорий США огласили результаты праймериз, согласно которым Байдену удалось набрать наибольшее число голосов партийных делегатов. В общей сложности Байден получил более 3550 голосов.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Трамп и кандидат от демократов Джо Байден ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Глава Белого дома обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа, писал NEWS.ru.