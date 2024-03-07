Больше половины американцев не хотят активности США на Украине и в Газе AP: 36% американцев хотят уменьшения активности США на Украине и в Газе

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Большинство граждан США не хотят, чтобы Вашингтон принимал более активное участие в украинском и палестино-израильском конфликтах, говорится в результатах опроса, проведенного Исследовательским центром изучения связей с общественностью NORC для агентства Associated Press. Так, 36% респондентов считают, что Соединенным Штатам следует снизить свою вовлеченность в события.

Еще 40% уверены, что достаточно сохранить нынешнюю степень участия США на Украине и в секторе Газа. Лишь 20% поддерживают еще более активные действия Белого дома в этих регионах.

Ранее выяснилось, что более трети жителей США — 37% — считают, что Вашингтон тратит слишком много средств на помощь Киеву. Отмечается, что среди опрошенных республиканцев такой позиции придерживается большинство. Кроме того, 49% всех респондентов сомневаются, что Украина сможет победить в вооруженном конфликте. В победе ВСУ убеждены лишь 13% граждан. Еще 35% опрошенных встревожены тем, что противостояние Москвы и Киева может привести к масштабному конфликту.

Похожие показатели зафиксированы и в Европе. Только 10% европейцев верят в то, что Украина сможет одержать победу в конфликте с Россией, следует из результатов исследования, проведенного компаниями Datapraxis и YouGov. При этом 20% респондентов верят в то, что Россия выйдет победителем. 37% опрошенных считают, что в итоге между странами будет заключено мирное соглашение.