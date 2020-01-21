https://static.news.ru/photo/e96e1ea0-3c25-11ea-acdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Regina Wagner/Geisler-Fotopress/Global Look Press

51% граждан США считают, что сенат должен вынести обвинительный приговор президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу и отстранить его от должности.

45% американцев считают, что сенат должен оправдать Трампа, а 4% не смогли ответить на вопрос.

Демократы инициировали процедуру импичмента этой осенью после сообщения информатора о попытке Трампа убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих возможных конкурентов на выборах Джо Байдена — Хантера.

В Белом доме заявили, что опубликованный доклад демократов по итогам расследования по делу об импичменте Трампа не содержит доказательств его вины.

Нижняя палата Конгресса США поддержала обвинения в адрес Трампа. Импичмент по статье «Превышение полномочий» поддержали 230 законодателей, против выступили 197. В голосовании по второму пункту обвинения — «Воспрепятствование Конгрессу» — «за» высказались 229 депутатов, против — 198.

Как ранее писал NEWS.ru, американские конгрессмены-демократы обнародовали новые документы в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа. Они были получены от бизнесмена Льва Парнаса.