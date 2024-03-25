«Больше похож на машину»: Шварценеггер рассказал о перенесенной операции Шварценеггер перенес операцию по установке кардиостимулятора

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Арнольд Шварценеггер

Американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер признался, что перенес сложную операцию. В своем подкасте Arnold’s Pump Club он заявил, что ему установили кардиостимулятор. Актер пошутил, что это понадобилось, чтобы он был «больше похож на машину».

В прошлый понедельник мне сделали операцию, чтобы я стал немного больше похож на машину: мне установили кардиостимулятор, — рассказал Шварценеггер.

При этом звезда Голливуда признался, что перенес операцию довольно легко. Актера выписали практически сразу, а уже через два дня он посетил экологическое мероприятие.

В середине января текущего года сообщалось, что Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена. Кинозвезду остановили во время таможенного досмотра из-за дорогих часов. По данным СМИ, Шварценеггер прилетел в столицу Баварии, откуда планировал отправиться в австрийский Кицбюэль на Всемирный климатический саммит. По некоторым данным, он несколько часов пробыл в помещении полиции в мюнхенской воздушной гавани из-за роскошных часов швейцарской фирмы Audemars Piguet. Шварценеггер заявил, что планировал продать их с аукциона.