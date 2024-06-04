«Больше нечего терять»: стало известно о разнице приоритетов США и Украины NYT: приоритеты США и Украины расходятся из-за позиции по ядерному оружию

Фото: МО Украины

Приоритеты Соединенных Штатов и Украины разошлись, поскольку американские власти опасаются возможной ядерной эскалации конфликта с Россией, однако Киев менее обеспокоен последствиями такого шага, сообщает издание The New York Times со ссылкой на советников президента США Джо Байдена, оставшихся анонимными. Они отметили, что Украине «больше нечего терять».

Собеседники издания прокомментировали решение США разрешить украинским войскам наносить удары по российской территории возле границ Харьковской области. Как считает один из советников Байдена, это ограничение имело смысл, «когда время было на стороне Украины». Сегодня же ситуация изменилась.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США дали разрешение Украине на применение американского оружия лишь при точечных обстрелах российских территорий. Он объяснил, что решение призвано сорвать возможные атаки армии России.

Позднее Кирби заявил, что украинские власти понимают выдвинутые США ограничения на удары американским оружием по территории России. При этом он признал, что ему неизвестно о контактах с российскими дипломатами по этому вопросу.