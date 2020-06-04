Больше 42 млн американцев попросили пособие по безработице из-за COVID-19

Министерство труда Соединённых Штатов опубликовало информацию об обращениях граждан за пособиями по безработице. С 15 марта по 30 мая заявки направили больше 42 млн человек.
С 17 по 23 мая число обратившихся составило 2,1 млн человек,
Статистика учитывает только людей, которые попросили пособие впервые.
Ранее NEWS.ru писал, что экономисты из США сообщили о самой мощной волне банкротств в стране с 2009 года. По их словам, волна разорений не достигла своего пика.
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