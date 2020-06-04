Больше 42 млн американцев попросили пособие по безработице из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/7d2e53d6-a665-11ea-ba8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/Global Look Press

Министерство труда Соединённых Штатов опубликовало информацию об обращениях граждан за пособиями по безработице. С 15 марта по 30 мая заявки направили больше 42 млн человек.

С 17 по 23 мая число обратившихся составило 2,1 млн человек, передаёт ТАСС. С 24 по 30 мая оно сократилось до 1,87 млн обратившихся, однако эксперты ожидали, что показатель составит 1,84 млн.

Статистика учитывает только людей, которые попросили пособие впервые.

Ранее NEWS.ru писал, что экономисты из США сообщили о самой мощной волне банкротств в стране с 2009 года. По их словам, волна разорений не достигла своего пика.