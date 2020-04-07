Больше 11 тысяч американцев погибли от COVID-19

https://static.news.ru/photo/d14b1452-78e0-11ea-bf74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Global Look Press

Университет Джона Хопкинса сообщил о росте смертей от коронавируса в Соединённых Штатах. Число погибших превысило 11 тысяч.

Количество случаев заражения COVID-19, подтверждённых врачами, составило 368 тысяч. Почти 20 тысяч человек выздоровели, следует из данных, размещённых на сайте организации.

Как ранее писал NEWS.ru, cкандально известный телеведущий турецкого происхождения Мехмет Оз теперь консультирует администрацию президента Дональда Трампа по проблемам, связанным с распространением коронавируса нового типа. Это не может не возмущать высокопоставленных американских чиновников, работающих в сфере здравоохранения: несмотря на свою научную степень, Оз многие годы смеётся над доказательной медициной, пропагандирует энерготерапию и является поклонником спиритуализма.