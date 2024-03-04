«Болото»: Трамп высказался об округе Колумбия после поражения на праймериз Трамп назвал округ Колумбия «болотом» после того, как уступил Хейли на праймериз

Фото: Joel Lerner/Xinhua/Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп назвал «болотом» столичный округ Колумбия, где проиграл первичные выборы (праймериз) Республиканской партии. В посте, опубликованном в соцсети Truth Social, он пообещал получить «большие цифры» в «супервторник» 5 марта, когда праймериз состоятся сразу в 15 штатах страны и на одной территории США — в Американском Самоа.

Я намеренно держался в стороне от голосования в округе Колумбия, потому что это «болото» с очень небольшим числом делегатов, которые не дают никакого преимущества, — написал он.

Трамп подчеркнул, что экс-постпред при ООН Никки Хейли, одержавшая победу на праймериз в Колумбии, оставила в этом округе все свое время, усилия и деньги. Он напомнил, что одержал победу над «очень слабым противником» на кокусах республиканцев в штатах Миссури, Айдахо и Мичиган.

Ранее сообщалось, что Никки Хейли одержала свою первую победу на президентских праймериз в Вашингтоне (округ Колумбия). Она получила голоса всех 19 делегатов.

В округе Колумбия действует правило «победитель получает все». Поэтому кандидат, набравший больше половины голосов, может рассчитывать на поддержку всех 19 делегатов. По итогам подсчета 100% голосов Хейли набрала 62,8%, Трамп — 33,3%. Голосовавшие за нее республиканцы в июле примут участие в съезде партии, где будет избран официальный кандидат от политической силы на пост президента США.