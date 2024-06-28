«Больной старик»: журналист провел аналогию между Байденом и состоянием США Журналист Боуз назвал Байдена больным стариком после дебатов с Трампом

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена

Состояние действующего президента США Джо Байдена отражает ситуацию в стране на сегодняшний день, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. Таким образом он прокомментировал дебаты политика с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом. Он также назвал действующего президента США больным и растерянным стариком.

Байден — больной растерянный старик. Живая аналогия сегодняшних США, — написал Боуз.

Как писали СМИ, Байден проиграл на дебатах с Трампом, поскольку он был чрезмерно подготовлен. Источник утверждает, что из-за этого Байден обращал внимание даже на незначительные детали.

В ходе дебатов с Трампом он неоднократно запинался, хрипел и говорил очень тихо. В Сети появился ролик, в котором президент США стоит с приоткрытым ртом. Американские аналитики назвали это настоящей катастрофой для Байдена. В комментариях под трансляцией дебатов на YouTube пользователи назвали политика позорным, а также констатировали завершение карьеры 81-летнего демократа.

При этом сам Байден заявил, что проделал хорошую работу на дебатах с Трампом. Американский лидер назвал лжецом своего оппонента и признал, что вести с ним беседу было сложно. По словам Байдена, в общей сложности Трамп соврал 26 раз.