Нью-Йорк почувствует острую нехватку медицинских масок и аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) через неделю, считает мэр Билл де Блазио. Число заражённых в мегаполисе и его пригородах превысило 16 тысяч человек.
Если мы не получим безотлагательно помощи, — а я хотел бы видеть поставки сотен аппаратов ИВЛ и сотен тысяч или миллионов масок, — то мы придём к ситуации, когда тех пациентов, кто мог бы быть спасён, спасти не удастся, — заявил де Блазио.
ТАСС сообщает со ссылкой на мэра, что больницы Нью-Йорка расходуют существующие запасы.
По информации Университета Хопкинса, к 23 марта коронавирусом COVID-19 заразились более 31 тысячи американцев. Это число ежедневно увеличивается на несколько тысяч, несмотря на попытки властей сдержать инфекцию за счёт ограничений.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен