https://static.news.ru/photo/1a06e032-6d37-11ea-8d03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нью-Йорк почувствует острую нехватку медицинских масок и аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) через неделю, считает мэр Билл де Блазио. Число заражённых в мегаполисе и его пригородах превысило 16 тысяч человек.

Если мы не получим безотлагательно помощи, — а я хотел бы видеть поставки сотен аппаратов ИВЛ и сотен тысяч или миллионов масок, — то мы придём к ситуации, когда тех пациентов, кто мог бы быть спасён, спасти не удастся, — заявил де Блазио.

ТАСС сообщает со ссылкой на мэра, что больницы Нью-Йорка расходуют существующие запасы.

По информации Университета Хопкинса, к 23 марта коронавирусом COVID-19 заразились более 31 тысячи американцев. Это число ежедневно увеличивается на несколько тысяч, несмотря на попытки властей сдержать инфекцию за счёт ограничений.