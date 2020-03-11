https://static.news.ru/photo/456ff78e-6348-11ea-a844-fa163e074e61_660.jpg Фото: Felix Kästle/dpa/Global Look Press

В США заразившихся коронавирусом насчитывается уже больше тысячи человек. Положительные результаты дали анализы, взятые у 1004 человек в 37 штатах и столичном округе Колумбия.

Умерли не менее 31 человека. Параллельно университет Джона Хопкинса, который так же ведёт статистику, насчитал 971 случай заражения и 28 смертей, пишет New York Times.

По состоянию на 10 марта официальные данные Центра по контролю и предупреждению заболеваний показывали более 700 заболевших.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вице-президент Соединённых Штатов Майкл Пенс рассказал об итогах встречи с представителями страховых компаний страны. По его словам, организации готовы покрыть расходы граждан на тестирование.