Рекордное число американцев не хотят участия Байдена и Трампа в выборах CNN: 36% американцев не хотят видеть Байдена и Трампа кандидатами на пост президента

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Свыше трети американцев (36%) не хотят видеть действующего президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа в качестве кандидатов на пост главы государства на выборах в 2024 году, сообщает телеканал CNN со ссылкой на результаты опроса. Журналисты назвали ситуацию эталоном непривлекательности кандидатов.

Рекордное число граждан США — 36% — не хотели бы видеть ни Байдена, ни Трампа в качестве кандидатов на президентских выборах, — говорится в сообщении канала.

При этом отмечается, что число сторонников Байдена и Трампа в настоящее время примерно одинаково. Так, действующего президента готовы поддержать на предстоящих выборах 32% опрошенных. За Трампа намерены голосовать 33% респондентов.

Ранее о решении баллотироваться на пост президента США объявил экс-конгрессмен Уилл Херд. Он пойдет на выборы от Республиканской партии. В конгрессе за Хердом закрепилась репутация выступающего за интересы бизнеса и прагматичного политика, который не боится искать двухпартийный консенсус. В середине июня подал документы для регистрации в качестве кандидата в президенты США мэр Майами Фрэнсис Суарез, который также является республиканцем.