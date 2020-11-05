Более полусотни протестующих задержали в центре Нью-Йорка

Полиция задержала на Манхэттене около 60 участников протестных акций, которые проходят в США в связи с президентскими выборами.
Большая группа митингующих, состоящая из нескольких сотен человек, прошествовала от Нью-Йоркской публичной библиотеки к парку Вашингтон-сквер. При этом участники протеста перекрывали движение и выкрикивали призывы к поджогу полицейских участков.
Стражи порядка пытались оттеснить демонстрантов на тротуары, а те, в свою очередь, стали забрасывать их яйцами и содержимым мусорных баков.
Ещё одно столкновение полицейских с протестующими произошло у парка Юнион-сквер. Там также задержали несколько человек,
Голосование на выборах президента США состоялось 3 ноября. На пост главы государства претендуют нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден. Официально итоги выборов пока не подведены.
Ранее NEWS.ru писал, что в ряде американских городов прошли протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией. Так, в Портленд по распоряжению властей штата Орегон были введены подразделения Нацгвардии США для пресечения бунтов.