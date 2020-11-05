Более полусотни протестующих задержали в центре Нью-Йорка

https://static.news.ru/photo/036ac84c-1f3f-11eb-929b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steve Sanchez/Global Look Press

Полиция задержала на Манхэттене около 60 участников протестных акций, которые проходят в США в связи с президентскими выборами.

Большая группа митингующих, состоящая из нескольких сотен человек, прошествовала от Нью-Йоркской публичной библиотеки к парку Вашингтон-сквер. При этом участники протеста перекрывали движение и выкрикивали призывы к поджогу полицейских участков.

Стражи порядка пытались оттеснить демонстрантов на тротуары, а те, в свою очередь, стали забрасывать их яйцами и содержимым мусорных баков.

Ещё одно столкновение полицейских с протестующими произошло у парка Юнион-сквер. Там также задержали несколько человек, сообщает The New York Times.

Голосование на выборах президента США состоялось 3 ноября. На пост главы государства претендуют нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден. Официально итоги выборов пока не подведены.

Ранее NEWS.ru писал, что в ряде американских городов прошли протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией. Так, в Портленд по распоряжению властей штата Орегон были введены подразделения Нацгвардии США для пресечения бунтов.