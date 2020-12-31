Более миллиона человек заболели коронавирусом в Нью-Йорке

https://static.news.ru/photo/9a295430-4d78-11eb-9d34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число заразившихся COVID-19 в американском штате Нью-Йорк превысило один миллион человек. Данная территория стала четвёртым в стране штатом, преодолевшим миллионный рубеж по заражениям смертоносной инфекцией.

Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. С начала вспышки коронавируса в Нью-Йорке инфекция подтверждена у 1 011 665 человек, а летальных исходов из-за COVID-19 зафиксировано 38 273. Начиная с декабря 2020 года в США каждый день умирают более трёх тысяч человек.

До Нью-Йорка миллионный рубеж по числу заражений преодолели Калифорния (сейчас там 2,3 млн заразившихся), Техас и Флорида. Всего в стране насчитывается более 20,3 млн случаев коронавируса, больше чем где-либо ещё в мире.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на территории США за последние сутки выявлено 160,6 тысячи случаев заражения COVID-19. Об этом свидетельствует статистика Университета Джонса Хопкинса. Жертвами инфекции за 24 часа стал 2051 житель Штатов. В декабре суточный рекорд по приросту заразившихся, зафиксированный университетом, составил 249 тысяч человек.