Более двух тысяч голосов в Пенсильвании признаны недействительными

https://static.news.ru/photo/e8b33596-2af3-11eb-bf73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Nigro/Keystone Press Agency/Global Look Press

В США продолжается подсчёт голосов за кандидатов на пост президента страны, на участках выявляются нарушения. Так, 2349 голосов в округе Аллегейни, штат Пенсильвания, признаны недействительными.

Эти голоса были отправлены по почте — из-за пандемии более половины жителей США голосовали досрочно и удалённо. Проблема с бюллетенями заключается в том, что на них не проставлена дата отправления. Ранее местная избирательная комиссия заявляла, что они всё равно будут учтены. Однако, как сообщает CNN, в итоге суд признал эти голоса недействительными.

На выборах действующий президент США Дональд Трамп соперничает с демократом Джо Байденом. И хотя подсчёт голосов ещё не завершён, большинство американских СМИ уже объявило о победе Байдена. Трамп неоднократно заявлял о нарушениях в ходе голосования и подсчёта и грозил судебными исками. Однако, судя по всему, это ему не особенно поможет.

Несколько тысяч бюллетеней были названы недействительными также в Джорджии. Но это не помешало Байдену одержать уверенную победу в штате. Как утверждает Fox News, после подсчёта более 5 млн голосов стало очевидно, что демократ выигрывает и получает от штата 16 голосов выборщиков. Таким образом, по данным издания, на счету Байдена уже 306 голосов выборщиков при 270 необходимых для победы.

Судя по всему, от Трампа «уплывает» и Аризона. Суд отклонил иск администрации действующего президента с требованием пересчёта голосов. Сотрудники избирательной комиссии округа Пима взяли на проверку случайные 4239 бюллетеней, и всего два из них оказались подозрительными.

Голосование в Аризоне было хорошо организованным и прозрачным. Представители Республиканской партии штата должны прекратить попытки подорвать веру граждан в свободные и справедливые выборы, — заявил директор по коммуникациям штаба Байдена в Аризоне Джефф Бурган.

Таким образом, как отмечают эксперты, у Трампа практически не осталось возможности что-то изменить. Несмотря на то что адвокаты президента, включая Руди Джулиани, намерены продолжать борьбу, реальных поводов за что-то зацепиться и лишить Байдена голосов у республиканцев нет.

Что касается Байдена, то он уже объявил себя избранным президентом США. И, как писал NEWS.ru, не исключил, что возможна подача иска к администрации Дональда Трампа, которая не признаёт его новым главой государства.