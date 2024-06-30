Более 70% граждан США уверены, что Байдену не надо переизбираться Опрос CBS: более 70% американцев против переизбрания Байдена

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Джо Байден

Более 70% американцев, принявших участие в опросе после дебатов президента США Джо Байдена и экс-лидера страны Дональда Трампа, считают, что нынешнему главе государства не стоит принимать участие в выборах, голосование провел телеканал CBS. Одной из главных причин данной позиции стало мнение о недостаточном уровне остроты ума лидера демократов, а также о его когнитивных возможностях.

Так, 72% респондентов выразили уверенность, что Байдену нужно отказаться от президентских амбиций, столько же высказались о проблемах с умственным состоянием главы государства. Среди тех, кто уверен, что Байден не должен идти на новый срок, 86% назвали причиной его преклонный возраст, еще 71% обеспокоены его решениями на втором сроке, а 66% в принципе недовольны политикой главы Белого дома.

Половина респондентов считает достаточными умственные способности Трампа, что, по их мнению, позволит грамотно руководить страной. Уточняется, что в опросе приняли участие 1130 избирателей, он проводился с 28 по 29 июня.

Ранее NBC со ссылкой на свои источники заявил, что супруга Джо Байдена Джилл будет принимать финальное решение о том, будет ли он принимать участие в выборах. Утверждается, что Джилл единственная, кто может с такой силой влиять на нынешнего американского лидера.