Более 5 млн американцев не получили вторую дозу вакцины от COVID-19

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Порядка 8% (около 5 млн человек) привитых первой вакциной от коронавируса американцев по разным причинам не получили вторую дозу, которая необходима для формирования устойчивого иммунитета. Об этом пишет газета The New York Times.

Отмечается, что в стране используются три вакцины — компаний Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. При прививании вакциной J&J достаточно одной дозы, но использовании этого препарата в стране только возобновляется после перерыва, вызванного возможной связью между этим препаратом из образованием тромбов.

Основной причиной пропуска вакцинации является вина самих людей — они забывают о назначенной дате, другие уверены, что одной дозы достаточно или не хотят повторять прививку, если почувствовали себя неважно после первой. В некоторых случаях желающие повторно привиться не смогли получить вакцину, так как запасы препаратов в пунктах вакцинации заканчивались.