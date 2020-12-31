Более 227 тысяч американцев заразились коронавирусом за сутки

https://static.news.ru/photo/7132f690-4c2d-11eb-924e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Global Look Press

США продолжают с большим отрывом удерживать лидерство в мире по показателям заболеваемости коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки количество заразившихся американцев выросло более чем на 227 тысяч человек.

Как сообщает Университет Джонса Хопкинса, ведущий мировую статистику по COVID-19, в течение 24 часов в стране было зафиксировано 227 315 новых случаев заражения коронавирусом. Жертвами заболевания стало ещё 3419 человек.

Новые данные по заболеваемости не являются рекордными — в середине декабря было выявлено более 249 тысяч случаев. Однако с недавнего времени в Штатах фиксируются не только подтверждённые случи заражения, но и вероятные — таким образом, общий показатель заболеваемости подскочил почти вдвое. За последние сутки подтверждённых и вероятных случаев в сумме оказалось более 400 тысяч.

Но даже если говорить только о подтверждённых заражениях, при такой динамике США уже завтра преодолеют отметку в 20 миллионов заболевших за всё время пандемии. В настоящее время известно, что от коронавируса пострадали 19 974 884 американца при общей смертности 345 844 человека.

Для сравнения: в России с момента начала пандемии заболели 3 186 336 человек. Как писал NEWS.ru, по данным на утро 1 января, за минувшие сутки в нашей стране зафиксировано 27 039 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.