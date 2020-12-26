Более 226 тысяч жителей США заболели COVID-19 за последние сутки

https://static.news.ru/photo/81ff3398-4850-11eb-95c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/ALEX GALLARDO/ТАСС

Количество выявленных случаев заболевания коронавирусом в США за минувшие сутки увеличилось более чем на 226 тысяч, умерли 1663 человека. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса на основании данных федеральных и местных властей, СМИ и прочих открытых источников.

С начала пандемии в Соединённых штатах выявили более 18,9 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией, более 331 тысячи человек скончались, сообщает Университет Хопкинса. На прошлой неделе был зафиксирован суточный максимум заражений в стране, который составил более 249 тысяч случаев.

При этом в Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили о более чем 400 тысячах заражений в США. Позднее это объяснили тем, что CDC в своей статистике учитывает не только подтверждённые случаи инфицирования, но и «вероятные».

Как сообщал NEWS.ru, за прошедшие сутки в России COVID-19 официально подтвердили у 28 284 жителей страны. За всё время пандемии коронавирусом в РФ заразились 3 050 248 человек.