Десятки сотрудников Google остались без работы после забастовки Google уволила более 20 сотрудников из-за забастовки против помощи Израилю

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Более 20 сотрудников американской компании Google лишились работы из-за протеста против поддержки Израиля. Специалисты устроили восьмичасовую забастовку в офисах в Нью-Йорке и Саннивейле (штат Калифорния), информирует The Washington Post.

Авторы газеты уточнили, что сотрудники Google решили выразить несогласие с участием компании в проекте правительства Израиля Nimbus. Речь идет о группе активистов из числа сотрудников. Общее число увольнений на фоне забастовки превысило 50, сказано в статье.

Корпорация пытается подавить инакомыслие, заставить замолчать сотрудников и восстановить контроль над ними, — сказала в беседе с изданием представитель движения No Tech for Apartheid («Нет технологиям для апартеида») Джейн Чан.

Пресс-служба Google не стала отрицать факт увольнений. Руководитель компании ранее обращался к работникам и рекомендовал не использовать фирму как «личную политическую платформу».

Ранее Google уволила 28 человек, которые вышли на 10-часовую забастовку из-за сотрудничества с Израилем. Представитель компании подчеркнул, что поведение работников было «совершенно неприемлемым». Действия сотрудников, по его словам, являлись нарушением политики Google.