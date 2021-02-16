Более 20 городов США обновили абсолютный температурный рекорд

https://static.news.ru/photo/d6fe491e-37ae-11ea-9ec8-fa163e074e61_660.jpg Фото: 21.fsin.su

В 21 американском городе было зафиксировано самое морозное 16 февраля за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает Национальная метеорологическая служба.

Холоднее всего оказалось в Линкольне и Гастингсе, штат Небраска. Столбики термометров во вторник опустились там до отметок минус 35 и минус 34 градуса, соответственно. В Новом Орлеане же для рекорда холода оказалось достаточно, чтобы температура опустилась до минус 38 градусов.

Самый старый рекорд был побит в Корпус-Кристи, штат Техас. Там предыдущее достижение было зарегистрировано в 1895 году.

Всего же рекорды низких температур были установлены в 21 городе 11 штатов: Небраска, Айова, Канзас, Миссури, Оклахома, Техас, Теннеси, Арканзас, Техас, Миссисипи и Луизиана.

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