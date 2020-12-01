Более 157 тысяч случаев заражения COVID-19 выявили в США

https://static.news.ru/photo/7a8cdac2-33d1-11eb-960e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Niyi Fote/Global Look Press

За минувшие сутки в США зафиксировано 157,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 1,1 тысячи заболевших.

На прошлой неделе США установили антирекорд по суточному приросту заболевших — 205,5 тысячи случаев. В белом доме призвали американцев сдать тесты на COVID-19 после Дня благодарения, а также порекомендовали не приближаться без масок к пожилым людям.

США продолжают занимать лидирующую позицию в мире по уровню заболеваемости COVID-19. Согласно данным университета Джона Хопкинса, в стране за время пандемии заразились 13,5 млн человек. Из них 268,1 тысячи умерли и 5,1 млн выздоровели.

В первую тройку также входят Индия (9,4 млн) и Бразилия (6,3 млн). Россия, где в общей сложности заболели 2,3 млн человек, снова переместилась на четвёртую строчку, поменявшись местами с Францией.

Ранее NEWS.ru писал, что две американские вакцины от коронавируса — Pfizer и Moderna — станут доступны до 25 декабря. Препараты начнут доставлять в медучреждения в течение суток после одобрения их Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов США. Moderna показала 100-процентную эффективность при применении у пациентов с тяжёлым течением коронавируса. В остальных случаях эффективность препарата составила 94,1%.